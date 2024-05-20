Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №3 - Запоріжжя (501085) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
Полімед
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Аптека
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом