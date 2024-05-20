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Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №3 - Одеса (501085) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
128,80 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (2)
109,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
127,08
Економія: -4,62 грн
122,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
126,93
Економія: -4,47 грн
122,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
127,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
146,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
164,99
Економія: -42,23 грн
122,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
146,48
Економія: -9,48 грн
137,00 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: упаковка (20)
129,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом