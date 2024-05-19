Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, просп. Князя Романа, 1 Всього: розчин для ін'єкцій (1) 146,48 Економія: -9,48 грн 137,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А Всього: упаковка (1) 126,93 Економія: -4,47 грн 122,46 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 37 хв Графік роботи Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д Всього: розчин для ін'єкцій (1) 146,68 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Щасливе, шосе Харківське, 15 Всього: розчин для ін'єкцій (1) 164,99 Економія: -42,23 грн 122,76 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31 Всього: упаковка (1) 128,80 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4 Всього: упаковка (1) 127,30 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Філатова Академіка, 53 Всього: упаковка (1) 128,80 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Горішні Плавні, вул. Миру, 7 Всього: розчин для ін'єкцій (2) 127,08 Економія: -4,62 грн 122,46 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б Всього: упаковка (1) 127,57 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1 Всього: упаковка (20) 129,00 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Висоцького, 23 Всього: упаковка (1) 109,00 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:30 Графік роботи Одеса, вул. Торгова, 37 Всього: упаковка (2) 109,00 грн