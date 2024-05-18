Бемфола розчин для ін'єкцій 300 МО картридж 0.5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (519737) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека24
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом