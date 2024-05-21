Бемфола розчин для ін'єкцій 225 МО картридж 0.375 мл, №1 - Запоріжжя (519734) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
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Київ, шосе Харківське, 144-А
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Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, просп. Лобановського, 6-А
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом