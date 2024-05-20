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Бемфола розчин для ін'єкцій 225 МО картридж 0.375 мл, №1 - Одеса (519734) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
3166,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
3106,27
Економія: -351,13 грн
2755,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
3075,96
Економія: -274,76 грн
2801,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
3245,65
Економія: -241,62 грн
3004,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
3330,73 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
3166,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
3506,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
3498,30 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
3166,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
3134,25
Економія: -365,01 грн
2769,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
3014,20
Економія: -141,59 грн
2872,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (7)
3391,54
Економія: -407,04 грн
2984,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом