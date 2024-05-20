Бемфола розчин для ін'єкцій 225 МО картридж 0.375 мл, №1 - Одеса (519734) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом