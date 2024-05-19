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Бемфола розчин для ін'єкцій 225 МО картридж 0.375 мл, №1 - Харків (519734) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (7)
3363,91
Економія: -379,41 грн
2984,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
3058,50
Економія: -303,36 грн
2755,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
3077,10
Економія: -307,86 грн
2769,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
3506,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
3498,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
3108,14
Економія: -306,94 грн
2801,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
3330,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
3052,66
Економія: -180,05 грн
2872,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
3265,34
Економія: -261,31 грн
3004,03 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом