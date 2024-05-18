Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, просп. Перемоги, 65-Г Всього: упаковка (7) 3363,91 Економія: -379,41 грн 2984,50 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-А Всього: упаковка (1) 3058,50 Економія: -303,36 грн 2755,14 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В Всього: упаковка (1) 3077,10 Економія: -307,86 грн 2769,24 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 112 Всього: упаковка (1) 3108,14 Економія: -306,94 грн 2801,20 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 3330,73 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (2) 3506,97 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (2) 3498,30 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (4) 3052,66 Економія: -180,05 грн 2872,61 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 6-А Всього: упаковка (1) 3265,34 Економія: -261,31 грн 3004,03 грн Забронювати