Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 6-А Всього: упаковка (1) 2045,01 Економія: -121,41 грн 1923,60 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Костянтинівська, 25 Всього: упаковка (1) 2137,21 Економія: -215,85 грн 1921,36 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 2083,06 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (2) 1884,75 Економія: -94,69 грн 1790,06 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (2) 2204,57 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (3) 2193,97 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 1769,50 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 1770,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (1) 1787,00 грн