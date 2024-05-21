Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Черкаси, вул. Надпільна, 340 Всього: упаковка (1) 1059,00 Економія: -122,00 грн 937,00 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (1) 1113,68 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 6-А Всього: упаковка (1) 1033,30 Економія: -76,92 грн 956,38 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (2) 1002,42 Економія: -47,08 грн 955,34 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Костянтинівська, 25 Всього: упаковка (1) 1099,29 Економія: -132,27 грн 967,02 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (2) 975,50 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 956,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 975,00 грн