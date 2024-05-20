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Бемфола розчин для ін'єкцій 75 МО картридж 0.125 мл, №1 - Одеса (519728) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (1)
1059,00
Економія: -122,00 грн
937,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
974,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
943,84
Економія: -29,44 грн
914,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
1033,30
Економія: -76,92 грн
956,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1010,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1113,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
1092,63
Економія: -135,47 грн
957,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
1002,42
Економія: -47,08 грн
955,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1099,29
Економія: -132,27 грн
967,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
1100,10
Економія: -154,03 грн
946,07 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
970,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
975,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (2)
930,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
956,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом