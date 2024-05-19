Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Черкаси, вул. Надпільна, 340 Всього: упаковка (1) 1059,00 Економія: -122,00 грн 937,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В Всього: упаковка (1) 1072,70 Економія: -115,54 грн 957,16 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (1) 1113,68 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 112 Всього: упаковка (1) 953,72 Економія: -39,32 грн 914,40 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 1010,52 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (2) 1015,21 Економія: -59,87 грн 955,34 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Костянтинівська, 25 Всього: упаковка (1) 1116,76 Економія: -149,74 грн 967,02 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Солом'янська, 33 Всього: упаковка (1) 974,10 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 6-А Всього: упаковка (1) 1039,58 Економія: -83,20 грн 956,38 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Мрії, 24 Всього: упаковка (1) 1095,95 Економія: -149,88 грн 946,07 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 970,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 956,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (2) 975,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (2) 930,00 грн