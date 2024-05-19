Бемфола розчин для ін'єкцій 75 МО картридж 0.125 мл, №1 - Харків (519728) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Мрії, 24
Альго-фарм
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Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом