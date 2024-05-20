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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл - Запоріжжя (586956) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
36,81
Економія: -5,94 грн
30,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
35,38
Економія: -4,46 грн
30,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
38,76
Економія: -7,81 грн
30,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
34,46
Економія: -3,62 грн
30,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
35,55
Економія: -4,58 грн
30,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
36,36
Економія: -5,38 грн
30,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (1)
29,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
31,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
29,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
34,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (1)
29,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
29,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (1)
29,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
33,98
Економія: -2,62 грн
31,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (1)
29,88 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (2)
27,83 грн