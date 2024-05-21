Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Краківська, 13 Всього: упаковка (8) 33,00 Економія: -9,98 грн 23,02 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А Всього: упаковка (2) 33,00 Економія: -9,98 грн 23,02 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, пров. Лабораторний, 18 Всього: упаковка (6) 33,00 Економія: -9,53 грн 23,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Предславинська, 9 Всього: упаковка (8) 33,00 Економія: -9,53 грн 23,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (3) 33,00 Економія: -9,53 грн 23,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42 Всього: упаковка (3) 29,60 Економія: -7,21 грн 22,39 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А Всього: упаковка (4) 33,00 Економія: -9,53 грн 23,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 2 Всього: упаковка (10) 29,60 Економія: -7,21 грн 22,39 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1 Всього: упаковка (32) 33,00 Економія: -10,42 грн 22,58 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Ісаакяна, 2 Всього: упаковка (1) 33,00 Економія: -9,53 грн 23,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гарматна, 16/85 Всього: упаковка (1) 33,00 Економія: -10,29 грн 22,71 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А Всього: упаковка (3) 33,00 Економія: -9,98 грн 23,02 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гната Юри, 7-А Всього: упаковка (1) 33,00 Економія: -10,29 грн 22,71 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Мостицька, 9 Всього: упаковка (1) 33,00 Економія: -10,55 грн 22,45 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Богатирська, 30 Всього: упаковка (12) 33,00 Економія: -9,53 грн 23,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6 Всього: упаковка (4) 31,00 Економія: -7,53 грн 23,47 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 25,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (4) 26,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 28,00 грн