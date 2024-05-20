Андроксель порошок саше у коробці, №20 - Запоріжжя (584122) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
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Дніпро, вул. Вернадського, 17
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Дніпро, вул. Харківська, 7
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
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Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
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Дніпро, вул. Березинська, 23-К
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сінна, 32
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81