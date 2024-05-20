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АЛОРА ФОРТЕ таблетки, вкриті оболонкою 420 мг, №30 - Запоріжжя (584261) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
287,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
287,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
311,39
Економія: -24,74 грн
286,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
276,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -51,44 грн
272,55 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
311,00
Економія: -56,00 грн
255,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
287,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
287,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
287,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
264,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
287,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
287,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
287,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
287,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
287,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
297,94
Економія: -43,51 грн
254,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
343,73
Економія: -95,47 грн
248,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
287,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
287,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
287,70 грн