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Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №10 - Запоріжжя (600037) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
86,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
88,92
Економія: -7,91 грн
81,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
89,48
Економія: -18,85 грн
70,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
73,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
74,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
86,45
Економія: -10,41 грн
76,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
74,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
87,93
Економія: -4,98 грн
82,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
85,94
Економія: -23,59 грн
62,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
90,45
Економія: -21,53 грн
68,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
82,88
Економія: -10,32 грн
72,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
66,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
96,90
Економія: -27,98 грн
68,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
95,98
Економія: -27,08 грн
68,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
78,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
96,20
Економія: -27,30 грн
68,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
91,92
Економія: -29,61 грн
62,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (2)
93,27
Економія: -24,37 грн
68,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
85,56
Економія: -23,25 грн
62,31 грн