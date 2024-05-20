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L-Май краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею, №1 - Запоріжжя (562079) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
160,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
181,88
Економія: -22,18 грн
159,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
160,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
181,00
Економія: -29,00 грн
152,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
160,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
175,50
Економія: -24,43 грн
151,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
168,88
Економія: -9,78 грн
159,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
149,12 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
160,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
160,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
167,63
Економія: -18,54 грн
149,09 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
160,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
160,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
164,60
Економія: -13,68 грн
150,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
192,85
Економія: -37,02 грн
155,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
160,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
160,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
160,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
160,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
160,90 грн