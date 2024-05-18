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L-Май краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (562079) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
180,17
Економія: -21,27 грн
158,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
168,76
Економія: -16,60 грн
152,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
172,78
Економія: -20,62 грн
152,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
172,19
Економія: -13,29 грн
158,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
176,87
Економія: -17,32 грн
159,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн