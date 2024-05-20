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Абіфол саше 2 г, №30 - Запоріжжя (589167) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), саше (27)
718,11
Економія: -119,48 грн
598,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
667,94
Економія: -46,16 грн
621,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
702,99
Економія: -108,77 грн
594,22 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
660,00
Економія: -78,00 грн
582,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
629,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (11)
677,99
Економія: -83,77 грн
594,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: (28)
672,34
Економія: -45,13 грн
627,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), саше (18)
666,28
Економія: -82,79 грн
583,49 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
629,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
726,57
Економія: -127,98 грн
598,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), саше (15)
660,93
Економія: -92,55 грн
568,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
662,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3), саше (7)
732,28
Економія: -149,30 грн
582,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
688,19
Економія: -89,88 грн
598,31 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
629,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
708,44
Економія: -109,67 грн
598,77 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
629,20 грн