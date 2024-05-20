ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Запоріжжя (583434) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А