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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Одеса (583434) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
149,75 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
194,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
196,30
Економія: -0,38 грн
195,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (2)
149,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (2)
164,53
Економія: -0,06 грн
164,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
171,96
Економія: -0,03 грн
171,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
163,94
Економія: -0,32 грн
163,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (2)
159,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
145,39 грн