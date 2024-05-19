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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Львів (583434) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
165,63
Економія: -0,42 грн
165,21 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
180,72
Економія: -0,14 грн
180,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (3)
166,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
166,37
Економія: -1,65 грн
164,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
172,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (3)
164,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (2)
163,87
Економія: -0,31 грн
163,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
172,84
Економія: -1,43 грн
171,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (2)
165,34
Економія: -2,15 грн
163,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
164,69 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А
Всього: упаковка (2)
174,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
180,02
Економія: -1,16 грн
178,86 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Галич, пл. Волі, 7
Всього: упаковка (1)
165,91
Економія: -0,29 грн
165,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (2)
165,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (1)
165,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (3)
174,40
Економія: -2,89 грн
171,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (2)
174,67
Економія: -1,01 грн
173,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
166,40
Економія: -2,56 грн
163,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 8
Всього: упаковка (1)
180,59
Економія: -0,03 грн
180,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солотвин, вул. Чорновола, 7
Всього: упаковка (3)
165,70
Економія: -2,24 грн
163,46 грн