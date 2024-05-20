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LIPO COMFORT НІЖНА ЕМУЛЬСІЯ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 400 мл для сухої, дуже сухої та чутливої шкіри - Запоріжжя (573276) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
183,20
Економія: -6,02 грн
177,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
226,33
Економія: -46,55 грн
179,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
178,72 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
194,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
194,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
205,05
Економія: -11,96 грн
193,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
178,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
225,32
Економія: -54,18 грн
171,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
206,04
Економія: -42,86 грн
163,18 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
226,40
Економія: -47,06 грн
179,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
208,77
Економія: -37,63 грн
171,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
174,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
226,70
Економія: -47,36 грн
179,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
226,76
Економія: -47,35 грн
179,41 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
194,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
206,56
Економія: -26,65 грн
179,91 грн