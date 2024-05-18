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NATURALLY CLEAR МАТУЮЧИЙ ФЛЮЇД 30 мл для масної та комбінованої шкіри - Харків (575276) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
436,53 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
502,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
436,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
470,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
449,63 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
436,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (2)
436,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
475,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
Всього: упаковка (1)
436,53 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
449,63 грн