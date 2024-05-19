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NATURALLY CLEAR ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ З СЕБОРЕГУЛЮЮЧИМ ЕФЕКТОМ 100 мл - Львів (575278) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
352,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
352,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
373,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
371,83 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
352,15 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (1)
338,13 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
344,69 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
402,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
344,69 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
344,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
328,28 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
304,64 грн