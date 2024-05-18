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BABARIA СПРЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF-30 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (786217) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
644,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
644,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом