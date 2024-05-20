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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "СИЛЬНІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "СИЛЬНІ ЛОКОНИ" 300 мл - Одеса (558836) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
166,09
Економія: -12,07 грн
154,02 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
169,03
Економія: -13,53 грн
155,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
169,72
Економія: -15,74 грн
153,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
166,39
Економія: -12,80 грн
153,59 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
169,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
172,55
Економія: -18,10 грн
154,45 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
170,87
Економія: -15,04 грн
155,83 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
195,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
164,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (1)
163,99
Економія: -14,45 грн
149,54 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
184,07
Економія: -18,98 грн
165,09 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
169,50
Економія: -19,96 грн
149,54 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (1)
169,50
Економія: -19,96 грн
149,54 грн