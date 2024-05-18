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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "СИЛЬНІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "СИЛЬНІ ЛОКОНИ" 300 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (558836) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
185,75
Економія: -20,66 грн
165,09 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
170,77
Економія: -14,94 грн
155,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
169,47
Економія: -15,88 грн
153,59 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
173,69
Економія: -18,19 грн
155,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
161,74
Економія: -7,72 грн
154,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
166,18
Економія: -12,20 грн
153,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
168,88
Економія: -14,43 грн
154,45 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
169,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Шостка, вул. Садовий бульвар, 16
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
195,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
177,51
Економія: -10,55 грн
166,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (1)
155,95 грн