Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 917,59 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: упаковка (2) 917,59 грн