Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 917,59 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: упаковка (2) 917,59 грн