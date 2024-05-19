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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ СХИЛЬНОЇ ДО ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ SPF50+ "La Roche Posay" 50 мл - Львів (580402) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
962,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
963,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
879,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
855,57 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (4)
849,47 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
875,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (2)
853,69
Економія: -3,93 грн
849,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 299
Всього: упаковка (1)
855,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
847,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 1-К
Всього: упаковка (1)
853,65
Економія: -8,61 грн
845,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
855,13 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 41
Всього: упаковка (1)
875,25 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (3)
914,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
852,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
840,20
Економія: -25,21 грн
814,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
854,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
844,29 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
911,80
Економія: -27,35 грн
884,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (1)
907,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
911,80
Економія: -27,35 грн
884,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
712,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
712,47 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
840,20
Економія: -25,21 грн
814,99 грн