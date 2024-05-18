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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ СХИЛЬНОЇ ДО ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ SPF50+ "La Roche Posay" 50 мл - Харків (580402) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
911,80
Економія: -27,35 грн
884,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
840,20
Економія: -25,21 грн
814,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
712,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
712,48 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
911,80
Економія: -27,35 грн
884,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (1)
907,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
911,80
Економія: -27,35 грн
884,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
855,08
Економія: -3,56 грн
851,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
840,20
Економія: -25,21 грн
814,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
855,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
849,45
Економія: -5,10 грн
844,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
850,29
Економія: -7,22 грн
843,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (2)
845,22
Економія: -2,51 грн
842,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
875,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Головна, 41
Всього: упаковка (1)
875,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (1)
875,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (3)
926,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 1-К
Всього: упаковка (1)
854,22
Економія: -0,43 грн
853,79 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (4)
853,34 грн