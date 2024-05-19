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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ГЕЛЬ 2 В 1Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ГЕЛЬ 2 В 1 300 мл - Київ (558845) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
165,31 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -22,73 грн
157,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (2)
180,50
Економія: -21,16 грн
159,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
175,44
Економія: -10,20 грн
165,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
184,39
Економія: -21,14 грн
163,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
174,10
Економія: -10,50 грн
163,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
178,50
Економія: -21,24 грн
157,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
178,59
Економія: -13,95 грн
164,64 грн
Маргарита
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Жасмін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Ізабелла
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Анкор
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
170,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
166,00
Економія: -23,00 грн
143,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
162,53 грн