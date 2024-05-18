Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (1) 284,39 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 04 хв Графік роботи Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д Всього: упаковка (1) 248,17 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б Всього: упаковка (1) 284,39 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Предславинська, 9 Всього: упаковка (1) 226,00 Економія: -54,89 грн 171,11 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1 Всього: упаковка (1) 226,00 Економія: -54,89 грн 171,11 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Миколаїв, вул. Соборна, 7 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Миколаїв, просп. Богоявленський, 340 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 2/1 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Звягель, вул. Київська, 4-А Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Чернівці, просп. Незалежності, 91 Всього: упаковка (1) 175,99 Економія: -22,61 грн 153,38 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9 Всього: упаковка (1) 166,12 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Графік роботи Хуст, вул. Карпатської Січі, 40 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Свалява, вул. Головна, 76/15 Всього: упаковка (1) 247,30 грн Забронювати

Сідус Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Куликів, вул. Жовківська, 1 Всього: упаковка (1) 263,90 грн