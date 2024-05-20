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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ" 300 мл - Запоріжжя (558834) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
215,07
Економія: -34,11 грн
180,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
182,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
190,63
Економія: -23,28 грн
167,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
191,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
193,40
Економія: -26,60 грн
166,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
210,89
Економія: -29,38 грн
181,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (2)
181,09
Економія: -18,42 грн
162,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
187,22
Економія: -23,81 грн
163,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
201,50
Економія: -21,00 грн
180,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
214,99
Економія: -28,62 грн
186,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
199,87
Економія: -19,99 грн
179,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
189,02
Економія: -18,46 грн
170,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
199,47
Економія: -19,59 грн
179,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
193,53
Економія: -18,60 грн
174,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
193,13
Економія: -28,05 грн
165,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
223,55
Економія: -42,93 грн
180,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
198,16
Економія: -16,72 грн
181,44 грн