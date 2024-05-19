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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ" 300 мл - Львів (558834) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
218,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
182,43 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, вул. Сокальська, 2
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
Всього: упаковка (2)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 21/1
Всього: упаковка (2)
189,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Рожнятів, вул. Шкільна, 4
Всього: упаковка (1)
189,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (1)
166,64 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28-А
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
189,66
Економія: -0,57 грн
189,09 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (2)
190,43 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26
Всього: упаковка (1)
191,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 14
Всього: упаковка (1)
191,18 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн