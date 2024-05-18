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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ" 300 мл - Харків (558834) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
182,42 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
187,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
219,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
217,73
Економія: -30,87 грн
186,86 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
217,85
Економія: -35,61 грн
182,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
122,56 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
187,89 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
182,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
193,27
Економія: -16,46 грн
176,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
197,40
Економія: -21,74 грн
175,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
140,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
186,54
Економія: -14,92 грн
171,62 грн