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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ" 300 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (558834) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
122,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
122,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
200,66 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
191,54 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
204,64
Економія: -22,75 грн
181,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
128,69 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
122,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
212,65
Економія: -26,52 грн
186,13 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (2)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,30 грн
178,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
166,50 грн