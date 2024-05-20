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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ГЕЛЬ-ПІНА ДЛЯ КУПАННЯ "ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НЕПОСИД"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ГЕЛЬ-ПІНА ДЛЯ КУПАННЯ "ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НЕПОСИД" 300 мл - Одеса (567325) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -0,86 грн
84,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
86,34
Економія: -0,38 грн
85,96 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
83,39
Економія: -0,81 грн
82,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом