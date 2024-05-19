Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ГЕЛЬ-ПІНА ДЛЯ КУПАННЯ "ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НЕПОСИД"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ГЕЛЬ-ПІНА ДЛЯ КУПАННЯ "ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НЕПОСИД" 300 мл - Київ (567325) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
84,84
Економія: -0,89 грн
83,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
87,50 грн
Аптека сімейна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
83,89
Економія: -1,20 грн
82,69 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом