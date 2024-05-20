Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обмінуАльфаполістатинЦіни в аптеках

Альфаполістатин капсули 350 мг, №30 - Запоріжжя (572065) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
318,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
369,14
Економія: -60,26 грн
308,88 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
337,92
Економія: -28,59 грн
309,33 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
347,99
Економія: -46,98 грн
301,01 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
354,00
Економія: -45,90 грн
308,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
308,79 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
318,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
335,99
Економія: -34,98 грн
301,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
342,81
Економія: -25,49 грн
317,32 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
318,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
318,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
318,60 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
318,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
318,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
318,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
331,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
353,96
Економія: -45,15 грн
308,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
318,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
318,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
364,03
Економія: -54,55 грн
309,48 грн