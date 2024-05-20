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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейAPIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТИНГ ДЛЯ ГУБ ТА ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІЦіни в аптеках

APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТИНГ ДЛЯ ГУБ ТА ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 15 мл - Запоріжжя (556026) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1277,00
Економія: -146,00 грн
1131,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1239,97
Економія: -63,97 грн
1176,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
1300,00
Економія: -169,00 грн
1131,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1329,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
1222,07 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1131,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1131,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1131,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1343,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом