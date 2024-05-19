D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

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D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1369,18 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 1343,95 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (2) 1222,07 грн Забронювати

Елітфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (3) 1300,00 Економія: -169,00 грн 1131,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 1251,38 Економія: -75,38 грн 1176,00 грн Забронювати

Аптека інтернет цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 129 Всього: упаковка (1) 1277,00 Економія: -146,00 грн 1131,00 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1329,47 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (1) 1321,93 грн Забронювати