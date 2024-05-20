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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ 20 АЛЬПІЙСЬКИХ ТРАВ ШАВЛІЯ льодяники, №12 - Запоріжжя (552293) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (5)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (3)
69,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
73,18 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (5)
66,53 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (5)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (5)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (7)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
62,56
Економія: -3,38 грн
59,18 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (2)
69,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (3)
69,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (5)
66,53 грн