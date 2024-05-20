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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА ДЛЯ ТІЛА "ПЕРЕД СНОМ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА ДЛЯ ТІЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г - Запоріжжя (555811) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
155,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
178,43
Економія: -24,41 грн
154,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
158,92 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (2)
128,00
Економія: -12,00 грн
116,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
169,27
Економія: -17,22 грн
152,05 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
150,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
175,03
Економія: -11,62 грн
163,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
149,52 грн
Аптека шар@
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Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
Всього: упаковка (1)
157,51
Економія: -9,38 грн
148,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
155,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
155,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
149,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
155,37 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
149,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
175,84
Економія: -24,06 грн
151,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Всього: упаковка (2)
150,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
178,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
150,81 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
155,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
158,35 грн