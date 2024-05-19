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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА ДЛЯ ТІЛА "ПЕРЕД СНОМ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА ДЛЯ ТІЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г - Львів (555811) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
178,33
Економія: -0,05 грн
178,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
149,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
178,82
Економія: -0,86 грн
177,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
149,52 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
163,10 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
173,52 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (2)
172,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
150,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
164,46
Економія: -14,87 грн
149,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
169,65
Економія: -14,07 грн
155,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (1)
165,39
Економія: -14,03 грн
151,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (1)
172,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
171,96
Економія: -1,10 грн
170,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (2)
172,08
Економія: -1,26 грн
170,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
172,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
Всього: упаковка (1)
177,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
155,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
172,39
Економія: -0,40 грн
171,99 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
149,52 грн