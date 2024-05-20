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АМАРЕЛІН супозиторії, №10 - Запоріжжя (569871) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), супозиторії (1)
529,20
Економія: -81,20 грн
448,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
451,04
Економія: -22,58 грн
428,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
509,99
Економія: -79,01 грн
430,98 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
456,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
456,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
491,99
Економія: -61,01 грн
430,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
456,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
498,64
Економія: -31,74 грн
466,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
456,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
456,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
537,74
Економія: -73,80 грн
463,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
456,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
456,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
506,54
Економія: -51,59 грн
454,95 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
456,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
456,40 грн