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АМАРЕЛІН супозиторії, №10 - Одеса (569871) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
509,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
471,61
Економія: -25,81 грн
445,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
535,14
Економія: -87,65 грн
447,49 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
450,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
422,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
456,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
456,40 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
504,75
Економія: -59,34 грн
445,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
456,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
503,12
Економія: -53,80 грн
449,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
496,00
Економія: -52,62 грн
443,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
422,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
456,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
421,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
453,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
456,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
479,16 грн