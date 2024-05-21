Барвітон розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці, №10 - Запоріжжя (552027) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Аптека шар@
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Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д